Tweede stroompanne in drie dagen tijd: Dit keer Halle en Buizingen getroffen Bart Kerckhoven

03 januari 2019

07u05 5

Voor de tweede keer in drie dagen tijd is er een stroompanne in Halle. Distributienetbeheerder Eandis meldt dat sinds 6.15 uur in de Sint-Rochuswijk maar ook in Nederhem en omliggende straten de elektriciteit is uitgevallen. In Buizingen is er onder andere geen elektriciteit in de Dorpslaan, Felix Roggemanskaai en Porseleinstraat. In totaal zijn bijna 2.000 gezinnen getroffen door de stroomonderbreking. Het is nog onduidelijk wanneer alles hersteld zal zijn. Op oudejaarsavond viel de stroom al uit na middernacht in grote delen van Lembeek. Twee uur na de panne werd alles hersteld.