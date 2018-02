Tweede losloopweide voor honden geopend 06 februari 2018

02u25 0 Halle Honden kunnen voortaan ravotten in een nieuwe, afgebakende losloopweide in de Vandenpeereboomstraat in Buizingen.

De weide werd afgelopen zaterdagnamiddag officieel geopend in aanwezigheid van het stadsbestuur en de leden - en honden - van Dierenplezier Zennevallei. Het is intussen al de tweede weide, nadat er vorig jaar al eentje geopend werd in de Ysayestraat.





"We zijn blij dat het stadsbestuur onze suggestie ter harte genomen heeft", zegt Veronique Quartier van Dierenplezier Zennevallei. "Nu we hier terechtkunnen met onze honden, zullen we de weide in de Ysayestraat zelfs even sluiten zodat de bodem er wat kan herstellen."





De nieuwe weide werd ingericht naast het park van Buizingen, tussen de voetweg naast de spoorlijn en de Vandenpeereboomstraat. Het was ook Georges, de hond van Veronique en de mascotte van Dierenplezier Zennevallei, die de weide als eerste mocht inlopen.





(BKH)