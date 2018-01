Tweede hondenlosloopweide 26 januari 2018

02u34 0

Het stadsbestuur van Halle richt een tweede hondenlosloopweide in. Baasjes kunnen hun honden binnenkort los laten lopen in een afgebakende weide langs de Vandenpeereboomstraat in Buizingen, naast het park. In november 2016 werd aan het Kruisveld in Halle al een eerste losloopweide geopend. Die wordt nog steeds beheerd door de organisatie Dierenplezier Zennevallei. De weide aan de Kromstraat was toen de eerste in de Zennevallei en sindsdien werd ook in de Beerselse deelgemeente Lot een aparte losloopweide ingericht. De weide aan de Kromstraat zal wel even sluiten omdat de plek zo populair is dat de grond even moet herstellen. Dierenplezier Zennevallei wil de nieuwe losloopweide op zaterdag 3 februari officieel openen. (BKH)