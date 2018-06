Twee zaalmeesters in finale 'Eerste Maître d'hôtel van België' 22 juni 2018

02u42 0

Andy De Brouwer van het Halse restaurant Les Eleveurs en Maxime Verstuyft van restaurant Michel in Groot-Bijgaarden staan in de finale van het gastronomisch concours 'Eerste Maître d'hôtel van België'. Verstuyft bereikte vorig jaar al eens de finale, voor De Brouwer is het zijn eerste finaleplaats.





De wedstrijd wordt georganiseerd door de Gastronomische Club Prosper Montagné. De finale vindt plaats op maandag 1 oktober in hotel- en toerismeschool Spermalie van Brugge. Daar mogen de vier resterende finalisten het beste van zichzelf geven onder het goedkeurend oog van een samengestelde jury. (MEN)