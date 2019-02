Twee voertuigen uitgebrand langs R0 Tom Vierendeels

04 februari 2019

13u20 4 Halle Een kleine vrachtwagen is deze voormiddag bijna volledig uitgebrand langs de Brusselse binnenring, ter hoogte van het parkeerterrein in Halle. Eerder brandde op de R0 in Halle ook al een voertuig uit.

De bestuurder, die alleen in het voertuig zat, merkte net na het op- en afrittencomplex van Woutersbrakel op dat er zich een technisch defect voordeed. Hij kon de vrachtwagen nog op de pechstrook parkeren en zichzelf in veiligheid brengen, waarna de vlammen zich meester maakten over de motor en cabine. De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam samen met de federale wegpolitie ter plaatse en kon de vlammen snel doven. Eén rijstrook bleef een tijdje afgesloten, wat zeer beperkte verkeershinder met zich meebracht.

’s Ochtends ging op de R0 in Halle ook al een kleine bestelwagen in vlammen op. Ook hier ging het om een technisch defect. De brandweer kon een gasfles uit de laadruimte halen, waardoor erger werd voorkomen. Ook hier vielen geen gewonden.