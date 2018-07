Twee pintjes en een bordspelletje, aub 24 juli 2018

Liefhebbers van gezelschapsspellen kunnen voortaan hun hart ophalen in Puzzles Halle, het nieuwe café van Elias Bien (27). Daar kan je een pintje combineren met pakweg een potje Kolonisten van Catan.





"Ik ben al sinds mijn 16de aan de slag in de horeca en ik hou enorm van bordspellen", vertelt Elias, die zijn twee passies nu combineert. "En nu komt een droom uit."





Voor de klanten ligt alvast een selectie klaar, bestaande uit onder meer De Kolonisten van Catan, Dominion, en Cards Against Humanity. "Maar klanten mogen ook hun eigen spellen meebrengen", zegt Elias. "Ik hoop vooral iedereen te verwelkomen: van de gelegenheidsspeler tot de doorgewinterde bordspellenliefhebber."





Puzzles Halle aan de Leide is open op donderdag en vrijdag vanaf 18 uur, op zaterdag vanaf 10 uur en op zondag vanaf 13 uur. (BKH)