Twee maanden rijverbod voor trucker die ravage aanricht in centrum Bart Kerckhoven

26 november 2018

10u36 0 Halle Een Poolse trucker die in oktober vorig jaar een ravage aanrichtte in de Basiliekstraat en op de Bergensesteenweg is daarvoor nu bij verstek veroordeeld tot een boete van 1.840 euro en een rijverbod van twee maanden.

De vrachtwagenchauffeur moest zich maandag verantwoorden in de politierechtbank, maar kwam niet opdagen. Op 10 oktober vorig jaar reed de man ’s avonds de Bergensesteenweg af. Hij reed zich compleet vast in de verkeersvrije winkelzone en veroorzaakte twee ongevallen. Hij reed een geparkeerde wagen aan, maar ook de nieuwe bloembakken en een fietsenstalling raakten zwaar beschadigd. De man wilde bovendien vluchtmisdrijf plegen maar een andere chauffeur parkeerde zijn voertuig dwars over de weg, zodat de trucker niet meer door kon.

De man maakte het die dag wel heel bont, want nadien urineerde hij zelfs in de politiecombi. Wat hem bezielde, blijft een raadsel aangezien de trucker dus niet opdaagde in de rechtbank.

