Twee jaar rijverbod voor druggebruiker zonder rijbewijs Bart Kerckhoven

12 december 2018

14u04 0 Halle Een man die al voor de derde keer zonder rijbewijs betrapt werd is nu veroordeeld tot een rijverbod van twee jaar. Hij werd vorig jaar nog maar eens betrapt, maar dit keer ook nog onder invloed van cannabis.

De man werd op de Octave de Kerckhove D’Exaerdestraat in Buizingen gecontroleerd door de politie. De chauffeur van Congolese afkomst had nog steeds geen Belgisch rijbewijs aangevraagd en bovendien roken de inspecteurs van de zone Zennevallei meteen de geur van cannabis. Een test toonde aan dat de man onder invloed was. Voor de politierechtbank had de advocate van de man weinig in te brengen tegen de strenge strafvordering van de procureur. Rechter Johan Van Laethem toonde zich nog enigszins inschikkelijk door een werkstraf voor te stellen. Daar ging de advocate op in. De man moet 100 uur werken voor de gemeenschap maar is ook zijn rijbewijs twee jaar kwijt. Hij moet alle onderzoeken ondergaan voor hij opnieuw met de auto mag rijden. Als hij de werkstraf niet uitvoert, hangt hem een celstraf van zes maanden boven het hoofd.