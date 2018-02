Twee jaar rijverbod bij 46ste veroordeling 22 februari 2018

02u56 0 Halle Een automobilist die op 30 maart van vorig jaar in Halle op de baan was terwijl hij eigenlijk een rijverbod moest uitzitten, heeft daar nu nog eens een rijverbod van twee jaar bij gekregen.

De man had al 45 veroordelingen op zijn palmares, waarvan zeven keer omdat hij zijn rijbewijs niet ingeleverd had in het kader van een rijverbod. "Hij stond dan ook geseind en werd gelukkig betrapt door de politie", aldus politierechter Johan Van Laethem. "Pas toen zijn Mercedes C320 aan de ketting gelegd werd, vond hij dat erg. Zo gaat het dus dikwijls met overtreders zoals hij. Pas als we aan hun auto raken, denken ze na over hun gedrag." De procureur had al een strenge straf geëist, maar Van Laethem verdubbelde die nog eens. De man kreeg een boete van 6.400 euro, en een rijverbod van twee jaar. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. (BKH)