Twee bestuurders krijgen alcoholslot opgelegd Een van beide had 2,61 promille in het bloed Tom Vierendeels

09 januari 2019

18u03 2 Halle De Halse politierechter heeft twee dronken bestuurders veroordeeld tot het plaatsen van een alcoholslot voor een periode van twee jaar. Omdat de installatie veel kost, werden de boetes en het rijverbod grotendeels met uitstel uitgesproken. “Verkeersslachtoffers krijgen geen tweede kans, dus ik blijf u geen kansen meer geven”, sprak de rechter tot een van de beklaagden.

Politierechter Johan Van Laethem was hard voor een van de twee beklaagden die het alcoholslot kreeg opgelegd. “U verschijnt al voor de vierde keer voor het rijden onder invloed van alcohol en bovendien is er voor de derde keer sprake van dronkenschap”, klonk het. “Verkeersslachtoffers krijgen nooit een extra kans. U heeft er al drie gekregen en ze allemaal verkwanselt. U heeft nu verkeerde man voor u om u nog een extra kans te geven. Hoe is dat nu toch in godsnaam mogelijk voor u als beroepsmilitair?” De man werd in december 2017 aan de kant gezet in Ruisbroek en had 1,7 promille in het bloed.

“Het alcoholslot lijkt mij hier aangewezen, zeker voor mensen die niet over voldoende zelfcontrole beschikken”, sprak de rechter. De man werd veroordeeld tot een geldboete van 2.000 euro, waarvan 1.8000 euro met uitstel. Ook bij het rijverbod van 1 jaar is 11 maanden met uitstel. Dat wil zeggen als hij binnen de twee jaar opnieuw betrapt wordt op het rijden onder invloed, hij de volledige pot moet betalen. Bovendien moet de beklaagde medische en psychische proeven afleggen en voor een periode van twee jaar een alcoholslot in zijn voertuig laten installeren.

Een elektricien die in april van dat jaar in Lembeek aan de kant werd gezet is het met hetzelfde lot beschoren. De man verkeerde in staat van dronkenschap en verscheen al vier keer voor de rechtbank voor het rijden onder invloed van alcohol. Hij had bij de bewuste controle 2,61 promille in het bloed.

“Mijn client heeft ingezien dat hij absoluut niet goed bezig is en heeft ook op eigen houtje beslist om zich te laten opnemen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis”, zei de advocate die de man verdedigde. “De laatste maanden drinkt hij ook geen alcohol meer, ook omdat hij er gewoon geen zin meer in heeft. Hij werkt er echt aan om uit de put te geraken. De scheiding die zwaar op hem woog is intussen geregeld en er is ook een regeling voor de kindjes uitgewerkt.”

Rechter Van Laethem kon er niet veel begrip voor opbrengen. “De man wist niet meer van welke parochie hij was”, klonk het. “Een buurman bevestigde dat er een uur voor de man passeerde nog kinderen aan het spelen waren in de straat. Het gaat hier over een structureel probleem over een periode van 15 jaar, dus dat zal niet enkel met de scheiding te maken hebben. Er moet zekerheid zijn dat hij zijn leven inderdaad over een andere boeg heeft gegooid, waardoor een alcoholslot in deze zeker is aangewezen. Zo’n slot kost 5.000 euro, maar de kostprijs van al die pinten tijdens de afgelopen 15 jaar zal ook niet weinig zijn.”

Hier werd de boete van 2.000 euro uitgesproken met 1.600 euro uitstel. Ook het rijverbod van een jaar is met 11 maanden uitstel en de man moet dezelfde proeven afleggen. Het alcoholslot is er voor twee jaar. “En dat ik zoveel uitstel geef is omdat het slot zoveel kost”, besloot Van Laethem. “Niet omdat ik appreciatie heb voor wat hij heeft gedaan.”