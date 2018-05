Twee beiaardiers doorbreken 7 maanden stilte INSTRUMENT SINT-MARTINUSBASILIEK LAAT WEER VAN ZICH HOREN BART KERCKHOVEN

05 mei 2018

02u49 0 Halle Bedevaarders die op Pinksterzaterdag Halle binnenwandelen, zullen dat doen op de tonen van internationale beiaardmuziek. Het is alweer zeven maanden geleden dat het instrument in de toren van de Sint-Martinusbasiliek bespeeld werd, maar daar brengen Elena Sadina en haar man Sergei Gratchev verandering in.

De beiaard van de Sint-Martinusbasiliek is een bijzonder instrument. Eén van de klokken is zelfs de op één na oudste die je nog in een beiaard kan vinden. "In het lijstje van waardevolle beiaarden in België staat die van de Sint-Martinusbasiliek op de zesde plaats", zegt Paul Poels, voorzitter van de cultuurraad. Hij besloot om samen met liefhebber Fred Nerinckx een beiaardconcert te organiseren. "Omdat het een instrument is dat we veel te weinig horen", legt hij uit. "In september organiseerde Stijn Hanssens, directeur van de Servaisacademie, nog een beiaardfestival. Maar sindsdien hebben de klokken geen kik meer gegeven." En de verklaring is snel gevonden. "Bij de start van deze legislatuur heeft het stadsbestuur de vaste beiaardier ontslagen tijdens de grote besparingsronde. We hebben er als cultuurraad bij het schepencollege voor gepleit om de beiaard toch minstens twee keer per jaar te laten bespelen. Dat is ook het minimum als je een beiaard goed wilt kunnen bewaren. Het college stemde in, maar door een eigen concert te organiseren willen we het instrument nu nog eens extra in de kijker zetten."





Daarom werd er aangeklopt bij de Russische Elena Sadina, die verbonden is aan de Beiaardschool in Mechelen. "Zij was meteen bereid om naar Halle te komen", zegt Poels. "Ze was zelfs zo enthousiast dat ze ook haar man Sergej Gratchev meebrengt. Samen zullen zij de beiaard bespelen. Dat is uniek, want bij mijn weten werd onze beiaard nog nooit door twee beiaardiers tegelijk bespeeld."





Sluitstuk jubeljaar

Het concert is ook het sluitstuk van het jubeljaar dat de Broederschap van OLV van Halle organiseerde naar aanleiding van de 750ste verjaardag van Halle als bedevaartstad. En dus staan er op het programma vooral Marialiederen, maar ook werk van componisten zoals Tchaikovsky, Bach en Piazzolla. "We kozen ervoor om hen te laten spelen op Pinksterzaterdag, de dag voor de Mariaprocessie. Voor de bedevaarders die dan in de stad arriveren, zal dat zeker een mooie weerklank hebben. Maar we hopen natuurlijk ook dat de Hallenaren meegenieten. Aan het plein voor de Servaisacademie voorzien we zitplaatsen."





Voor het concert werken Paul Poels en Fred Nerinckx ook samen met Mieke Debaerdemaeker van restaurant en hotel Alsput, en Stadsradio Halle. Die laatste zal het concert opnemen en later fragmenten uitzenden. Het concert wordt op 19 mei om 13 uur gespeeld.