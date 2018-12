Twaalf fietsers zonder verlichting betrapt tijdens controle Tom Vierendeels

06 december 2018

19u23 3 Halle De politiezone Zennevallei en de Fietsersbond Halle slaan de handen in elkaar fietsers erop attent te maken dat ze degelijke verlichting moeten voorzien, zeker tijdens de donkere maanden.

Dinsdagochtend ging er al een eerste controle door in Halle. Tijdens de actie werden twaalf fietsers betrapt die niet in orde waren met hun verlichting, en dit op een totaal van ongeveer 150 fietsers. Zij werden gewezen op hun fout. “Regelmatig luidt het als kritiek op fietsers dat de helft zonder verlichting rijdt”, neemt de Fietsersbond het op voor de zwakke weggebruikers. “Het waren er twaalf te veel, maar we hopen met deze cijfers die perceptie om te kunnen keren. Meer dan negentig procent bleek wel in orde te zijn.”

De Halse Fietsersbond laat weten dat er de komende dagen nog soortgelijke acties zullen doorgaan.