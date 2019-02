Tuinhuis met jacuzzi gaat in vlammen op, brandweer kan loods met tankwagen veilig stellen Tom Vierendeels

15 februari 2019

11u45 0 Halle Dankzij de snelle tussenkomst van de hulpdiensten is een zware brand vrijdagochtend langs de Ninoofsesteenweg vermeden. Een tuinhuis met daarin een jacuzzi ging wel in vlammen op. Er vielen geen gewonden.

De brand achter een woning langs de steenweg werd rond 5 uur opgemerkt door een buur. “Het waren zijn honden die begonnen te blaffen, waarop de man ging kijken”, vertelt Bart Debremaeker, die brandstofleverancier is. “Hij is onmiddellijk komen kloppen en aanbellen om ons te wekken. We alarmeerden onze kinderen en een vijftal minuten later was de brandweer al ter plaatse. Die kwam zelfs vanuit Zaventem. Het houten tuinhuis, met daarin de jacuzzi en enkele tuinstoelen, stond toen al in lichterlaaie. De vlammen reikten meters hoog.”

Omdat het tuinhuis net naast de loods staat, was er een kans op overslag. “En in die loods staan mijn vrachtwagen vol stookolie nog twee auto’s”, gaat hij verder. “Dit had dus veel erger kunnen aflopen. Nu raakte op het eerste zicht enkel de dakgoot beschadigd. Ik denk dat de wind ook gunstig zat. Het tuinhuis met inboedel ging wel volledig in vlammen op, maar het voornaamste is dat niemand gewond geraakte.”

Kwaad opzet wordt uitgesloten. Volgens de hulpdiensten valt de oorzaak te zoeken bij een technisch defect aan de jacuzzi.