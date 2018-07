Truckers reserveren plekje voor trekkers op carpoolparking 17 juli 2018

Je zou denken dat de bestuurders van deze wagens te dronken waren om hun auto nog degelijk te parkeren, maar niets is minder waar. Het zijn de personenwagens van enkele truckers die zo een plekje voor hun trekker 's avonds reserveren op de carpoolparking langs de Bergensesteenweg in Lembeek. Een trekker past namelijk niet in een parkeervlak. Eind april besliste de gemeenteraad van Halle om vrachtwagens te verbieden op carpoolparkings, maar het verbod is nog niet officieel ingevoerd. Ook het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer moet instemmen, omdat de parking langs een gewestweg ligt, maar het is onduidelijk of dat al gebeurd is. De verbodsborden zelf moeten ook nog geplaatst worden.





Intussen ergeren de omwonenden zich wel steeds meer aan de wildparkerende truckers.





(BKH)