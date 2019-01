Truckers mogen niet inhalen tijdens spitsuren op A8 in Lembeek Bart Kerckhoven

14 januari 2019

10u31 0

Vrachtwagenchauffeurs mogen tijdens de spitsuren niet meer inhalen op de snelweg A8 net voorbij de oprit Lembeek. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kondigt controles aan op het inhaalverbod.

De truckers die richting Wallonië rijden over de A8 en willen inhalen letten maar beter op wanneer ze dat doen. Vanaf maandag tot vrijdag mogen ze tussen 5 uur en 10 uur en 15 uur en 20 uur niet inhalen op het stukje snelweg in Lembeek. Het inhaalverbod is een gevolg van de aanpassing naar de Europese regelgeving. Net als in alle andere landen wordt voortaan een lokaal inhaalverbod ingesteld waar nodig. Dat moet verwarring onder de vrachtwagenchauffeurs voorkomen. Het blijft ook verboden voor vrachtwagenchauffeurs om in te halen wanneer het regent.

“Nu is er duidelijkheid voor de truckers”, zegt Weyts. “Dat betekent ook dat de vrachtwagenchauffeurs geen enkel excuus meer hebben om een inhaalverbod te negeren. Er komt namelijk eindelijk controle op dit vernieuwde inhaalverbod”. Op 38 locaties in Vlaanderen zullen vaste ANPR-camera’s in staat zijn om inhalende vrachtwagens te flitsen. Daarbovenop zal vanaf dit jaar minstens een mobiele camera in elke Vlaamse provincie op veranderende locaties inhalende vrachtwagens betrappen.