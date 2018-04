Trucker krijgt boete van 2.310 euro 18 april 2018

De verkeersdienst van de lokale politiezone Zennevallei (Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Halle) heeft gisterochtend een controle op zwaar vervoer uitgevoerd. In totaal moesten tien vrachtwagens en twee bestelwagens naar de kant. Eén chauffeur bleek niet in orde te zijn met de rij- en rusttijden en kreeg een boete van 550 euro. Een andere trucker had geen correcte vervoersvergunning en miste een printpapier voor de tachograaf. Hij mocht 110 euro ophoesten. Maar de zwaarste boete was voor een chauffeur die op de baan was met een vervallen keuring en tachograaf. Dat kostte hem 2.310 euro. Tot slot reed de bestuurder van een bestelwagen zonder rijbewijs en bleek een andere niet geldig ingeschreven te zijn. (TVP)