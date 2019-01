Trotse overgrootmoeder Marie-José Dekegel aan het hoofd van tweede vrouwelijk viergeslacht Bart Kerckhoven

17 januari 2019

Een trotse overgrootmoeder Marie-José Dekegel (88) staat sinds vorige week aan het hoofd van een tweede vrouwelijk viergeslacht. Kleindochter Sophie Bonnewijn (31) beviel op 11 januari van een dochtertje Clara. Sophie en mama Daniëlle Vanderheyden (65) wonen in Loppem, overgrootmoeder Marie-José woont al haar hele leven in Halle. Dertien jaar terug mocht Marie-José na de geboorte van haar eerste achterkleinkind al klinken op een eerste vrouwelijk viergeslacht. Liana (13), mama Katie (44) en oma Christiane (68) zijn blij met een tweede viergeslacht in de familie.