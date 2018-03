Transportbedrijf VPD wint Safety Award 03 maart 2018

Transporteur VPD uit Lembeek heeft de Truck Safety Award gewonnen van de organisatie Transportmedia. Het bedrijf noteerde een opmerkelijke daling van het aantal ongevallen. In 2015 gebeurden er nog 48 ongelukken met vrachtwagens van VPD, maar vorig jaar daalde dat naar 26 ongevallen. VPD schakelde het Leuvense DrivOlution in om het aantal schadegevallen te verminderen. De vrachtwagens kregen toestellen mee waarmee het rijgedrag van de chauffeurs gevolgd kon worden en kregen nadien ook extra coaching. "Door de e-commerce moeten onze chauffeurs veel vaker in steden en woonwijken komen, waar manoeuvreren niet altijd eenvoudig is. Het gaat vooral om veel manoeuvreerschade, maar ook enkele zwaardere kop-staart botsingen", aldus zaakvoerder Dirk Van Peteghem van VPD. (BKH)