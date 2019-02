Transportbedrijf VPD uit Lembeek opent nieuwe vestiging in Asse Bart Kerckhoven

26 februari 2019

Halle Transportbedrijf VPD uit Lembeek opent een nieuwe vestiging in de industriezone Broekooi in Asse. Vandaag heeft VPD al sites in Lembeek en Tubeke.

“Deze uitbreiding is nodig en past perfect binnen het toekomstperspectief dat VPD voor ogen heeft”, laat het bedrijf weten in een persbericht. “Met een eigen vloot van meer dan vijftig eigen voertuigen en een personeelsbestand van bijna honderd werknemers zit VPD in volle groei.” Het bedrijf kende in 2018 nog een groei van 20 procent. VPD is naast transport, logistiek en stockage vooral bekend als specialist in zogenaamde ‘tweemansleveringen’ waarbij naast een chauffeur ook een bezorger meerijdt.

De nieuwe site in Asse zal door de centrale ligging en twintig laadkaaien vooral een belangrijke rol spelen in het leveren van goederen bij de klant. De sites van Lembeek en Tubize een belangrijke rol spelen. De capaciteit van VPD in bedrijfsoppervlakte neemt zo toe met 12.500 vierkante meter. De vestigingen in Lembeek en Tubeke zijn elk ook al zo’n 10.000 vierkante meter groot.