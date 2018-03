Tonnen afval opgeruimd na laatste feestnacht REGENWEER HIELD CARNAVALISTEN NIET THUIS TOM VIERENDEELS

02u27 0 Halle De carnavalskostuums in Halle mogen weer voor een jaar de kast in. De laatste uitgeregende feestvierders verlieten gisterenochtend de straten, pleinen en cafés om hun warme lakens op te zoeken. Kuisploegen gingen onmiddellijk aan de slag om de binnenstand op enkele uren weer proper te krijgen.

De dj's lieten vanaf het grote podium op de Grote Markt rond 6 uur de laatste feestnummers uit de speakers knallen, waarna iedereen de boodschap kreeg om huiswaarts te keren. Dat gebeurde vlot, al was het bij velen met tegenzin. Enkele tientallen carnavalisten die niet uitgefeest waren, werden na een half uur toch aangemaand om de binnenstad te verlaten.





Regen

Het carnaval was dit weekend van start gegaan onder een zonnetje bij zestien graden. Een schril contrast met de regen van maandagnacht. "Zondag konden we bij wijze van spreken in onze zwembroek lopen", zegt Kristof die we op zijn weg naar huis tegemoet komen. "Het weer was dan wel wat minder, maar het feest was globaal gezien magnifiek. Nu is het tijd om naar huis te gaan na drie dagen alles geven, waar toch wat traantjes bij komen kijken. Uitkijken naar volgend jaar voor een nog betere editie."





Enkele andere feestvierders hadden wel nog zin om door te gaan. "Wij hebben zeker nog geen zin om te vertrekken", zegt Pieter. "Het was een geweldige carnaval, alleen jammer dat er nu iets te veel regen is gevallen. Toch hebben we ons steengoed geamuseerd. Zeker de superstoet onder een lentezon was perfect. Nu zoeken we nog andere oorden op om toch nog even door te gaan." Een vriendengroepje ging dan weer op zoek naar een kraam om nog een pakje friet te verorberen. "Maar blijkbaar zijn ze overal op, dus blijven we nog wat verder zoeken", lachen ze. "De drie dagen waren dik in orde. Nog nooit zagen we hier zoveel mensen bij elkaar en de ambiance was goed. Afgelopen nacht regende het, maar ondanks dat bleef het volk gewoon staan en kwamen er zelfs nog feestvierders bij. Een topeditie."





Gladde kasseien

Ondanks dat het regenweer niet al te veel mensen kon deren, hielden sommige carnavalisten er wel blessures aan over. De kasseien van de Grote Markt lagen er glad bij, waardoor verschillende medische tussenkomsten nodig waren door valpartijen. In de hulppost werden 34 personen verzorgd door het Rode Kruis, elf anderen werden naar het ziekenhuis gebracht. Vijf carnavalisten trokken zelf naar het ziekenhuis. Drie personen werden door de politie opgepakt voor het verstoren van de openbare orde.





Afvaleilandjes

De regen had wel voordelen bij de opkuis van de Markt en de straten, waardoor er amper aangekoekte bierresten en dergelijke waren. "Het lijkt ook dat de afvalberg dit jaar opnieuw kleiner is", zegt Johan Servé, schepen voor Afvalbeleid. "De afvaleilandjes die dit jaar op strategische punten werden geplaatst, spelen daar zeker een rol in. Elk jaar kijken we hoe we de afvalberg kunnen verkleinen. In totaal schommelt die altijd tussen de twintig en dertig ton."