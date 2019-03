Toestand Paul Severs nog altijd kritiek: “Hartoperatie nodig om verder hartfalen te voorkomen” Bart Kerckhoven

22 maart 2019

07u27 15 Halle Paul Severs zal al zeker een hartoperatie moeten ondergaan om verder hartfalen te voorkomen. Dat laat zijn zoon Christophe weten via Facebook. “Indien zijn hoofdwonden onder controle zijn, zal hij aan het hart geopereerd worden”, schrijft Christophe.

Paul Severs wordt in het ziekenhuis intussen nog steeds geholpen met ademhalen en hij wordt geregeld in slaap gebracht om ongemakkelijk ademen te verhinderen. De zanger, die vorige week dinsdag getroffen werd door een hartaanval tijdens een fietstochtje, slaapt nu voornamelijk. “Desondanks dit voorzichtig positieve nieuws moeten we wel nog steeds melden dat zijn toestand kritiek blijft”, aldus Christophe.

Ten vroegste volgende week zal beslist worden of en wanneer er een operatie mogelijk is. Intussen is wel al beslist om de annulatieperiode van de geplande optredens van Paul Severs tot en met 12 mei te verlengen. De kans is groot dat die termijn zal verlengd worden. Organisatoren die vragen hebben kunnen contact opnemen door te mailen naar paul.severs@skynet.be.