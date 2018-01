Toch woningen langs Kasteelstraat 02u44 0

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant gaat akkoord met de bouw van elf woningen in de Kasteelstraat, in het gehucht Essenbeek. Al worden er wel nog extra voorwaarden opgelegd.





Projectontwikkelaar NJA heeft al bijna twintig jaar bouwplannen voor het gebied langs de vijver van Essenbeek, maar stuitte in het verleden op heel wat protest van leden van het buurtcomité Red De Vijver. Het schepencollege van Halle weigerde in 2014 nog een bouwvergunning toe te staan voor de woningen, onder meer omdat het zicht op de vijver vanaf de Kasteelstraat zou verdwijnen. De hele kwestie verhuisde zelfs naar de Raad van State, en intussen gaf de Raad voor Vergunningsbetwistingen de ontwikkelaar gelijk. Met die uitspraak hield de deputatie dan ook rekening toen de bouwvergunning voorlopig goedgekeurd werd.





Er lijkt nu een einde te komen aan de jarenlange juridische procedures. Aan de andere kant van de vijver, langs de Nijvelsesteenweg, worden intussen wel assistentiewoningen gebouwd. (BKH)