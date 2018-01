Toch nog paasaffiche voor traditionele Sint-Veroonmars 26 januari 2018

02u34 0 Halle De traditionele Sint-Veroonmars wordt dit jaar dan toch nog aangekondigd met een paasaffiche.

Jan Neef bracht de voorbij dertig jaar telkens een affiche uit waarbij steeds een of meerdere paassoldaten in de kijker geplaatst werden. De iconische affiches werden steeds voorgesteld met een show in Lembeek maar Neef besliste vorig jaar een punt te zetten achter de traditie.





"Nadien heb ik vanuit de meeste soldatengroepen en vele Lembekenaren echt de vraag gekregen er toch mee door te gaan", zegt Jan Neef. "Ik heb er mij toe laten verleiden, ook omdat het me zo nauw aan mijn hart ligt."





De affiche wordt dit keer voorgesteld tijdens het 'Bal van d'Affich' waarbij vooral 'veil ambiance' beloofd wordt.





Het feest vindt plaats in café De Mustang op 2 maart en voor de gelegenheid wordt er aan het café ook een tent gezet.





"De koepel van de Sint-Veroonmars verdeelt de kosten van de affiche zelf, over de diverse soldatengroepen en kasdragers", geeft Neef nog mee.





De affiches groeiden de voorbije jaren uit tot echte verzamelobjecten. (BKH)