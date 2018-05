Toch geen kindergemeenteraad 30 mei 2018

Het Halse stadsbestuur is niet van plan om een kindergemeenteraad op te richten. UF-gemeenteraadslid Anne-Marie Mestdag stelde de oprichting voor op de gemeenteraad, maar schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V) verklaarde dat een kindergemeenteraad geen goed idee was. "We geloven niet dat je met een kindergemeenteraad echt inspraak geeft aan alle kinderen", aldus Poté. "De samenstelling is beperkt in leeftijd en vaak zijn kwetsbare groepen die minder mondig zijn ook niet vertegenwoordigd in een kindergemeenteraad. Kinderen maken er maar een beperkte tijd deel van uit en soms ebt de interesse ook weg op lange termijn. We geven kinderen liever inspraak bij concrete projecten zoals de aanleg van een nieuwe speeltuin of andere onderwerpen die de jeugd aanbelangt." (BKH)