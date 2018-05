Toby Deloght wint bierwedstrijd van Elishout 04 mei 2018

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de afdeling 'Fermentatieprocessen Brouwerij' een leuk bierfestival binnen het opleidingsfestival van Elishout COOVI in Anderlecht. Op dit festival stelden (oud-)leerlingen die officieel bier brouwen of laten brouwen, hun producten voor. Naast de aangeboden bieren kon men ook proeven van gins, whisky en jenever. De cursisten krijgen elk jaar de opdracht om een bier thuis te brouwen. Iedereen mocht dit jaar insturen wat hij wilde. Juryvoorzitter Johan Madalijns van de Halse Lambikstoempers vzw maakte de winnaars bekend. De derde plaats ging naar Christophe Benoit, de tweede naar David Aelbrecht en nipte winnaar was Toby Deloght, met een blond bier, waar de jury blij van werd. De winnaars kregen een waardebon van Brouwland uit Beverlo. Daarmee kunnen ze onmiddellijk aan de slag want volgend jaar is het thema 'Speciale Belge'.





(SMH)