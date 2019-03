Tieners van KWB De Linde Kids voeren in april ‘Het Vagevuur’ op Bart Kerckhoven

14 maart 2019

De jongens en meisjes van KWB Toneel De Linde Kids staan vanaf 6 april opnieuw op het podium van zaal De Kring in Lembeek. Dit keer zijn het de tieners van De Linde die zullen acteren nadat vorig jaar de jongste leden het stuk ‘Oppas Gezocht’ opvoerden.

De Linde Kids koos voor het verhaal ‘Het Vagevuur’ van Davy Leers en Gunther Ceuppens over een puber die het thuis moeilijk heeft en enkel troost kan vinden bij haar broer en een vriendin die haar begrijpt. Een nul op wiskunde is de aanleiding voor een drama nadat het op school helemaal fout loopt. Het verhaal zelf werd in 2010 al bekroond met De Kleine Prinsprijs als beste Leuvense jeugdproductie. De jongeren van De Linde Kids krijgen met Dimitri Segers, Hilde Hernie, Jo De Kee en Alaana Pirollo enkel ervaren acteurs naast zich. Anne Mathieu en Nancy Hanssens regisseren het stuk. Zaterdag 6 april wordt er gespeeld om 20 uur, op zondag is de voorstelling gepland om 15 uur. Reserveren kan op het nummer 04710/20.58.59 of via mail op jeugdtoneel.lembeek@gmail.com.