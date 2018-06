Tiener zwaait met pistool op bus van De Lijn AGRESSIEVE SCHOLIER MEPT CHAUFFEUR ZIEKENHUIS IN BART KERCKHOVEN TOM VIERENDEELS

22 juni 2018

02u51 0 Halle Een tiener ging gisterenochtend op een bus van De Lijn helemaal door het lint. De 16-jarige leerling van het Don Bosco Instituut gaf de buschauffeur verschillende vuistslagen en zwaaide met een neppistool. Hij verzette zich zo hevig tegen zijn arrestatie dat verschillende politie-inspecteurs op de school tussenbeide moesten komen.

De tiener uit Sint-Pieters-Leeuw maakte het met zijn vrienden op de bus van De Lijn gisterenochtend erg bont. Minstens één meisje werd daarbij lastig gevallen. Toen de bus iets na 8 uur arriveerde aan de schoolpoort van het Don Bosco Instituut, sprak de chauffeur hen daarover aan. "Toen de chauffeur hen een opmerking gaf, werd de jongen agressief", aldus woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. "Hij gaf de chauffeur enkele vuistslagen en bedreigde hem met een pistool. Dat bleek nadien nep te zijn."





De buschauffeur raakte gewond bij de schermutseling en moest overgebracht worden naar het AZ Sint-Maria in Halle. "Het ging om een erg zwaar geval van agressie", zegt woordvoerster Sara Jane De Putter van De Lijn. "Onze mensen zijn meteen ter plaatse gegaan om onze chauffeur bij te staan en er is ook contact geweest met een maatschappelijk assistente. Toevallig was een andere chauffeur aan boord van de bus en die heeft de rit dan verdergezet zodat de andere passagiers op hun bestemming geraakt zijn."





Na de vechtpartij liep de jongen zijn school in. "Hij zou een leerling van de school bedreigd hebben om het nepwapen te verstoppen en gedroeg zich weerspanning tegenover de politie toen die hem wilde arresteren", aldus woordvoerder Vercarre. De jongen trok zelfs een t-shirt aan om de politie te misleiden en toen de inspecteurs hem in het vizier kregen, gaf hij zich nog niet gewonnen. Uiteindelijk waren er vier politiemensen nodig om de scholier op te pakken en mee te nemen.





Over de feiten zelf wilde de school gisteren niets kwijt.





"We gaan de ouders van onze leerlingen wel een bericht sturen om te kaderen wat er gebeurd is", aldus adjunct-directeur Kris Weemaels van het Don Bosco instituut. Het parket vorderde gisteren een jeugdrechter en vraagt zelfs dat de minderjarige geplaatst wordt in een gesloten instelling.





Extra inspecteurs

De Lijn zal de komende dagen op de buslijn extra inspecteurs inzetten. "Af en toe worden er wel eens problemen gemeld maar dit is echt wel uitzonderlijk", weet woordvoerster Sara Jane De Putter van De Lijn. "Maar net daarom zullen extra controleurs de komende dagen alles beter in de gaten houden. Dat is ook belangrijk voor onze chauffeurs want niet alleen fysiek maar ook mentaal worden ze getroffen door dit soort agressie."