Telex Carnaval Halle nog 3 dagen 07 maart 2018

Feesten, dat mag je de hele nacht doen tijdens Carnaval Halle. Maar natuurlijk wel binnen het kader van enkele regels.Tijdens de drie dolle nachten moet de muziek elke ochtend om 6 uur uit. De muziek in de cafés mag op dat moment ook geen overlast meer veroorzaken voor wie zich niet in de zaak bevindt. En die regels gelden ook enkel voor specifieke zones. De regel die zegt dat muziek tot 6 uur 's ochtends mag weerklinken, geldt enkel voor het centrum. Op www.halle.be vind je alle zones terug, samen met de bijhorende regels. Voorts moeten alle cafés op dinsdagochtend om 6 uur de deuren sluiten, en dat minstens tot 10 uur. Die ochtend worden er ook geen carnavalisten meer toegelaten in de Halse straten.





Jos Appelmans, voorzitter van carnavalsorganisator Halattraction, belooft om te onderzoeken of een prikkelarme kermisdag georganiseerd kan worden op de foor. Appelmans deed die uitspraak in het Radio Victoria-programma Carnavalitis. Presentatrice Sonia D'Ours legde de vraag voor na een gesprek met een betrokken moeder over de impact die geluid en licht kunnen hebben op kinderen met epilepsie of autisme. "Het is iets dat we zeker kunnen bekijken", aldus Appelmans. "Maar dat moet dan wel in samenspraak met de foorkramers gebeuren. Er zijn mogelijkheden, maar het idee moet goed uitgewerkt worden, en dus zal zo'n initiatief pas ten vroegste volgend jaar mogelijk zijn." Andere grote foren hebben in het verleden wel al eens zo'n prikkelarme kermisdag georganiseerd.





De Orde van Hofmaarschalken heeft afgelopen weekend een nieuw Mini-Hofmaarschalkenpaar verkozen, en zo heeft ook deze vereniging een volledig nieuwe hofhouding voor carnaval. Mini-Hofmaarschalk Dylan Heirmans (10) loopt school in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode, Mini-Hofdame Tatiana Vandevelde (11) in het Don Bosco Instituut in Halle. Eerder werden ook al Bart II en Jessica I aangesteld als nieuw Hofmaarschalkenpaar.