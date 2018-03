Telex CARNAVAL HALLE, NOG 4 DAGEN 06 maart 2018

02u33 0

De Kerjeuzeneuze en De Ketjes waren de eerste groepen die hun char doopten zondag maar vanaf woensdag kunnen de carnavalisten van de ene doop naar de andere trekken. Vanaf 19 uur dopen De Gigippekes, De Barielgangers, De Roeftoejoerkes en De Fontonellekes hun chars op verschillende plaatsen in Halle, Lot en Huizingen. Vanaf donderdag vinden de dopen plaats van de grootste groepen. Het is het moment bij uitstek voor de leden van de carnavalsgroepen om bij de collega's het resultaat te bewonderen. Het lijstje met dopen is terug te vinden op www.halattraction.be.





Net zoals de voorbije jaren mag er tijdens de carnavaldriedaagse geen sterke drank in het openbaar verkocht worden. Feestvierders mogen ook geen sterke drank bij zich hebben. Die sterke drank mag dan ook niet aan kraampjes of uitstalramen verkocht worden. Uitbaters van supermarkten werd ook gevraagd om geen promoties te voeren voor alcohol. Ook nachtwinkels mogen geen sterke drank verkopen. De politie zal op dat verbod ook toezien. Tijdens een van de vorige editie werd zo nog een nachtwinkel gesloten die op illegaal sterke drank verkocht.





Wie zondag langs het parcours staat en De Mannen van de Met ziet voorbijtrekken zal ongetwijfeld een bekende stem horen klinken. Zanger en geboren Hallenaar Yves Segers zong namelijk opnieuw het stoetliedje in van de grootste carnavalsgroep van Halle. Op 'Zemme Weile In De Windj' kan iedereen de voormalige Prins Carnaval van Halle ook nog eens in zijn eigen dialect horen zingen. Het stoetliedje past natuurlijk perfect bij het thema van De Mannen van de Met die het dit jaar hoog boven de wolken zoeken. Met 74 leden is de groep ook nog steeds de grootste groep van Halle.