08 maart 2018

02u27 0

Naar goede gewoonte gaan de schoolstoeten op vrijdag voor Carnaval Halle uit. Het nieuwe prinsenpaar zal die dag samen met organisator Halattraction heel wat scholen bezoeken. In de voormiddag trekken ze naar de vestiging van het Heilig Hart&College aan het Handbooghof, waar Mini-Hofnarcis Anaë Perdue les volgt. Na een tussenstop in de Klimop in Lembeek trekt het gevolg naar de vestiging van het Heilig Hart&College in Essenbeek, waar Mini-Hofnar Ignace Simons school loopt. In de namiddag komt dan Zilverberk aan de beurt, de school van het Mini-Prinsenpaar Menzo Sluys en Keyana Van Meerbeeck. Ook de lagere school van Don Bosco en het kleuterschooltje in Breedhout staan op het programma.





Het niveau van de terreurdreiging werd enkele maanden geleden verlaagd, en dat heeft ook een weerslag op de maatregelen tijdens Carnaval Halle. Zo zijn rugzakken dit jaar niet langer verboden. Maar de politie blijft extra waakzaam en zal rugzakken wel controleren. Burgemeester Dirk Pieters (CD&V) geeft de carnavalisten daarom de raad om rugzakken gewoon thuis te laten. "Dat is eenvoudiger voor iedereen", werpt hij op. "Anders gaat er heel wat tijd verloren bij het controleren van die zakken."





Een afvalarm carnavalsfeest blijft een utopie, maar de organisatoren willen er wel alles aan doen om het zo netjes mogelijk te houden. Feestvierders wordt gevraagd om afval in de vuilnisbakken te deponeren, en dan nog liefst gesorteerd. Die gescheiden inzameling is overigens een experiment. Op de kermis aan het Joseph Possozplein en het Oudstrijdersplein worden sorteereilandjes ingericht. Café-uitbaters krijgen ook de kans om gratis gebruik te maken van herbruikbare drinkbekers. Volgens het stadsbestuur kunnen die eenvoudige maatregelen al snel een paar ton afval schelen, dat anders van de straatstenen geplukt moet worden.