Telex 09 maart 2018

Wie sinds de verbranding van de heerschappij van Prins Chris en Prinses Christel al eens over de Grote Markt liep heeft het al gemerkt: het feestdecor ziet er anders uit dan andere jaren. Halattraction liet een constructie bouwen rond het standbeeld van Servais. Daar hangt extra verlichting aan maar er zullen ook extra schermen ophangen. Daar op is alle informatie te vinden over het feest. Zo zal de informatie voortaan ook uit elke hoek op de markt te lezen zijn en is er aan de rand van het podium wat meer ruimte. De hulpdiensten zullen ook via sociale media communiceren mocht dat nodig zijn.





In café De Sleutel schallen de drie dagen van het Halse carnaval vooral klassiekers door de boxen. Cafébaas Bram Boon haalt het dj-collectief For The Record naar zijn café en zoals de naam het zegt draaien die dj's enkel met vinylplaten. De mannen doken alvast in de platenkoffers om alle carnavalkrakers uit het verre verleden op te diepen maar ze beloven ook hits van nu op te leggen. In De Sleutel nog een verrassing gepland want Laaionhead, de vriendengroep die ook al jaren met Carnaval Halle op stap is, heeft op zondag om 10.30 uur nog iets in petto.





Prins Jurgen en Prinses Vanessa hebben vandaag een drukke dag voor de boeg door de bezoekjes aan de Halse scholen maar tussendoor is er ook tijd gemaakt voor een pauze op de Cypriaan Verhavertstraat. Daar brengt het Prinsenpaar eieren naar de Zusters Sacramentinen. De traditie bestaat al jaren om zo te mogen rekenen op goed weer tijdens Carnaval Halle. De zusters beloven dan op hun beurt te bidden voor de carnavalisten. Dit jaar zal dat zeker nodig zijn want er worden zachte temperaturen aangekondigd maar wel veel kans op neerslag.