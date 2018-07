Te weinig water in Kanaal AANHOUDENDE DROOGTE EIST ZIJN TOL VOOR MENS EN DIER MICHIEL ELINCKX BART KERCKHOVEN

14 juli 2018

02u34 0 Halle De aanhoudende droogte eist zijn tol. De diepgang van de schepen wordt beperkt op het Kanaal Brussel-Charleroi en eerder werd ook al beslist om de sluizen niet onnodig te gebruiken. Langs de Zuunbeek werden gisteren dan weer opnieuw dode dieren aangetroffen en ook in Herne is er vissterfte.

Het waterpeil van het Kanaal Brussel-Charleroi is de voorbije weken gezakt en dus moest beheerder De Vlaamse Waterweg maatregelen nemen. Vorige week maandag bleek er niet genoeg water naar het kanaal te stromen. "Omdat er geen water van bovenaf komt door de aanhoudende droogte werd beslist om economisch te schutten", zegt woordvoerder Kevin Polfliet van De Vlaamse Waterweg. Dat schutten houdt in dat de sluizen alleen gebruikt worden als het nodig is. "Er wordt dus niet geschut zonder water in de sluis en waar kan, wordt maximaal water gespaard."





Scheepvaart

Sinds donderdag is er nog een extra maatregel van kracht. Wegens een gebrek aan aanvoer van water is de maximale diepgang voor schepen ook al beperkt tot 2,30 meter terwijl dat normaal 2,50 meter is. Dat betekent dat schepen niet te zwaar geladen mogen zijn als ze door het kanaal varen. Omdat op dit moment het scheepvaartverkeer al zo goed als stil ligt door problemen met het Hellend Vlak van Ronquières is de impact door de droogte wel nog beperkt.





In Sint-Pieters-Leeuw is de uitbraak van de dodelijke ziekte botulisme langs de Zuunbeek intussen nog niet opgelost. "Medewerkers van de Vlaamse Milieumaatschappij troffen gisteren nog dode waterdieren aan langs de beek", zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). "We merken wel dat het peil van de beek lichtjes gestegen is. Dat betekent dat het verbod om water uit de beek te pompen wel effect heeft. Maar om de ziekte te doen verdwijnen, moet het gewoon regenen."





Dode vissen

Ook in Herne en Bever voelen ze de gevolgen van de aanhoudende warmte. Op de oever van de Markrivier worden meer dode vissen dan normaal aangetroffen. Door het warme weer is er een gebrek aan vers water. "Waardoor de vissen langzaam sterven", zegt burgemeester Kris Poelaert (CD&V). "Vorige week merkten enkele buurtbewoners de doden vissen op. Onze gemeentediensten contacteerden meteen de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Zij voerden metingen uit aan de rivier. Blijkbaar is er genoeg zuurstof in het water, maar te weinig vers water. Door die ongelijke balans sterven de vissen. Hier kunnen we niets tegen doen. Enkel hopen dat de temperaturen normaliseren en er een beetje regen uit de lucht valt. VMM blijft bijna dagelijks controles uitvoeren om de situatie op te volgen."