Taxichauffeur onder invloed van cannabis 25 mei 2018

De lokale politiezone Zennevallei, een inspecteur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de sociale inspectie hebben woensdagvoormiddag een grote controle gehouden op de Bergensesteenweg richting Halle. Een taxibestuurder werd daarbij betrapt op rijden onder invloed van cannabis. Zijn rijbewijs, dat hij niet bij zich had, werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Daarnaast beging deze man verschillende inbreuken op de taxiwetgeving. Daarnaast werd voor 15.376 euro aan achterstallige belastingen geïnd. Een bestuurder zag zijn wagen in beslag genomen worden, omdat hij het openstaande bedrag niet kon betalen. De RVA controleerde 75 personen, waarvan er zestien in overtreding waren. De politie liet 298 bestuurders blazen, maar niemand bleek onder invloed van alcohol. Zeven personen waren niet in orde met hun keuring en vier anderen waren niet in regel met de inschrijving. Tot slot kreeg een motard een boete omdat hij de file aan de controle probeerde voorbij te steken via het fietspad.





(TVP)