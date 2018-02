Talentendagen voor jonge voetballers 15 februari 2018

SK Pepingen-Halle organiseert op zondagen 18 en 25 maart open talentendagen. Die eerste zondag kunnen spelertjes van 8 tot 13 jaar zich bewijzen op de site Kruisveld. Een week later is het de beurt aan de spelers van 14 tot 17 jaar. Zij kunnen terecht op het voetbalterrein langs Vroembos. Beide talentendagen vinden plaats op kunstgras en onder begeleiding van gekwalificeerde jeugdtrainers. Enkel geregistreerde spelers kunnen zich inschrijven voor de talentendagen via de website van SK Pepingen-Halle. Meer informatie bij Hans Vanderheyden via hans.skph@gmail.com. (MEN)