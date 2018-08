Tachtigers breken atletiekrecords MASTERS VERBAZEN OP 4X100 EN 4X200 METER ESTAFETTE BART KERCKHOVEN

21 augustus 2018

02u38 0 Halle Vier krasse tachtigers hebben maar liefst twee Belgische atletiekrecords gebroken. Henri Lenoir (86), Jean Basteleus (80), François Boonen (82) en Jean-Pierre Van Impe (81) stelden de tijden op de 4x100 en 4x200 meter in hun masterscategorie fors scherper. "Die records nemen ze ons niet snel meer af", glundert Jean-Pierre.

Atletiekclub Olympic Essenbeek Halle heeft dit seizoen met Jonathan Sacoor al een wereldkampioen in de rangen en nu heeft de club ook een ploeg die records doet sneuvelen alsof het niets is. De mastersploeg die het voorbije weekend aan de start kwam van de aflossingswedstrijden in Zwevegem veegde met een tijd van 1 minuut, 30 seconden en 65 honderdste het Belgisch record van de tabellen op de 4x100 meter dat amper dertien dagen oud was. Twintig minuten later klokte het kwartet af in 3'17''30 op de 4x200 meter en was er al een tweede record gesneuveld.





Weinig tegenstand

"Ik was er gerust in", vertelt Jean-Pierre Van Impe die zich samen met Henri Lenoir (86), Jean Basteleus (80) en François Boonen (82) de geschiedenisboeken van Olympic Essenbeek Halle inliep. "Zolang de stok niet viel, wist ik dat het binnen was. Henri en ik lopen allebei nog op de piste en Jean en François doen mee aan joggings en boslopen. In onze categorie is er niet veel tegenstand meer, maar wij zijn nog erg goed. Ik had die tijden dus verwacht."





Al liep het wel bijna fout door dat gebrek aan tegenstand. De mannen liepen meteen een recordtijd, maar omdat er geen tegenstanders waren wilden de officials niet homologeren. "Ze hebben dan een paar twintigers uit de kantine gehaald waartegen we nog eens konden lopen", lacht Jean-Pierre. "We hebben hen natuurlijk niet verslagen, maar die recordtijd neerzetten was alweer geen probleem."





Een keer geoefend

Een intensieve voorbereiding hadden de tachtigers overigens niet. "Een keer hebben we een 4x100 meter samen geoefend. De conditie zelf zat al goed, want Henri en ik trainen nog drie keer per week anderhalf uur op de piste", zegt Jean-Pierre. "Zelf neem ik nog aan een tiental atletiekmeetings per jaar deel. Dan loop ik op de piste tegen jonge mannen. Ik moet dan het onderspit delven, maar ik heb daar geen probleem mee. Ik hou van het sporten en het is niet omdat we zo oud zijn dat we dat niet meer kunnen. We zijn nog gezond en ik geloof ook dat het sporten daar veel mee te maken heeft."





De komende maanden willen Jean-Pierre en zijn ploegmaten ook nog de records aanvallen op de 4x400 meter, de 4x800 en zelfs de 4x1.500 meter. "We zetten een unieke prestatie neer", zegt Jean-Pierre zelfverzekerd. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we de die records niet gauw moeten afgeven." De atletiekclub liet alvast weten dat ze bijzonder fier is op zijn vier recordhouders en noemde hen een 'voorbeeld voor velen'.