Taalmonitoren gezocht 28 mei 2018

Schoolopbouwwerk Halle is op zoek naar monitoren voor de taalstages die georganiseerd worden in de stad. Het gaat om de taalprojecten 'Babbelspelen' en '(H)Alle Talen' voor kinderen die weinig of geen Nederlands thuis spreken. Wie 16 jaar of ouder is en graag met kinderen werkt, kan zich kandidaat stellen. De monitoren krijgen een vergoeding.





Babbelspelen is er gedurende het hele schooljaar elke 2 weken op woensdag en zaterdag van 14 tot 16 uur. (H)Alle Talen loopt enkel van 27 tot en met 31 augustus. Meer info op 02/36597.08 en greet.marcelis@halle.be





(BKH)