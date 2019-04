Supportersclub Jürgen Roelandts present langs parcours Parijs-Roubaix Bart Kerckhoven

16 april 2019

Leden van de supportersclub Jürgen Roelandts uit Halle trokken zondag naar de hel van het Noorden om er hun idool aan te moedigen tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix. De groep kon de koers op de manege van gastheer Milo volgen en dat in volle finale op 13 kilometer van de aankomst en op wandelafstand van Carrefour de l’Arbre. Dit jaar was het best koud langs het parcours maar iedereen kon toch genieten van een ontbijt met bubbels, een pintje in de plaatselijke kroeg en zelfs een barbecue. Roelandts kon uiteindelijk niet winnen maar zijn supporters beleefden toch een gezellige dag.