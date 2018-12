Supporters Jürgen Roelandts bouwen feestje in De Fazant Bart Kerckhoven

24 december 2018

09u16 2

Ook in Halle kan profrenner Jürgen Roelandts op heel wat fans rekenen en zoals ieder jaar verwelkomden de leden van zijn supportersclub Roelandts -op hun jaarlijkse fandag in café De Fazant. Dit jaar werd het een spetterende fanavond. Een optreden van de lokale coverband Gravity was de ideale start van de avond en aansluitend ging het feestje door tot in de vroege uurtjes met DJ Koen. Jürgen Roelandts genoot samen met vrouw Agnes en heel wat aanwezigen van het geslaagde supportersfeest. Het was meteen de ideale opwarmer voor de renner het nieuwe wielerseizoen start bij de Spaanse ploeg Mobistar.