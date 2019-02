Suikerkaai in de richting van Bevrijdingsplein afgesloten tot oktober door oeverwerken Zuidbrug Bart Kerckhoven

19 februari 2019

14u21 0 Halle Wie in de buurt van de Suikerkaai moet zijn let het best even op, want door werken aan de oevers van het Kanaal Brussel-Charleroi is er plaatselijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Een half jaar lang zal er een rijstrook afgesloten zijn.

Wie vanaf het Bevrijdingsplein de Suikerkaai inrijdt, kan doorrijden tot de Bospoortbrug, maar moet wel oppassen aan de uitrit van de industriezone 3A waar onder andere bouwmaterialenbedrijf Denayer is gevestigd. Aan die uitrit moet het verkeer op de Suikerkaai voortaan voorrang verlenen. Voorbij het kruispunt is dan een rijstrook afgesloten. De Vlaamse Waterweg laat er oeverwerken uitvoeren voor de bouw van de Zuidbrug. Tijdens de werken zal er tussen de Thevenetlaan en de Zennebrug één rijstrook beschikbaar blijven op de Suikerkaai in de richting van de Bospoortbrug. De doorgang richting Zennebrug wordt wel afgesloten. Er kan omgereden worden naar het Bevrijdingsplein via de Basiliekstraat, de Arkenvest en Bergensesteenweg. Voor fietsers en voetgangers is er geen probleem. Zij kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de Suikerkaai. De industriezone 3A blijft dus ook toegankelijk via het Bevrijdingsplein. Ook het verkeer dat de industriezone wil verlaten, kan opnieuw richting Bevrijdingsplein rijden.