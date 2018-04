Subsidie voor klimplanten 27 april 2018

Het stadsbestuur wil meer groen in de stad zien en daarom kunnen de inwoners nu ook voor klimplanten een subsidie krijgen. Vorig jaar promootte de stad al de tegeltuinen in de stoepen. Wie klimplanten langs gevels plant die zichtbaar zijn vanaf de straat kan subsidies krijgen van 10 euro per plant. Tien jaar geleden werden ook al gestart met subsidies voor inheemse hagen, houtkanten, poelen en boomgaarden. (BKH)