Stroppenpodium in de aanbieding tijdens openbare verkoop Stad Halle Bart Kerckhoven

06 december 2018

07u35 0 Halle Het Halse stadsbestuur organiseert een openbare verkoop en zet onder andere oude bestelwagens, het podium van de Stroppenconcerten en fotomateriaal in de etalage.

De lijst met spullen die verkocht worden is hier te vinden. Een van de opvallendste stukken is dus het podium voor de Stroppenconcerten. In de zomermaanden traden de voorbije jaren wekelijks bekende artiesten op het podium op. Maar intussen is het versleten en daarom wordt het openbaar verkocht. Op het lijstje staan ook bestelwagens van de technische dienst, fototoestellen, bureau’s en zelfs een grijper voor een graafmachine. Wie dat wil kan de goederen vooraf bekijken in de loods aan de Claeskapel in de Sterrestraat op woensdag 12 december van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur. Wie wil bieden kan dat dat onder een gesloten omslag met vermelding van het lotnummer, het bedrag en zijn of haar volledig adres. Die kan aan de onthaalbalie van het stadhuis afgegeven worden maar ook opgestuurd worden naar Stad Halle, Oudstrijdersplein 18 in 1500 Halle. Dat kan tot maandag 14 januari. De dag nadien worden de omslagen dan geopend.