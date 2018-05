Stroppenconcerten laten Duivels voorgaan PAUL MICHIELS GROTE NAAM TIJDENS GRATIS CONCERTREEKS BART KERCKHOVEN

25 mei 2018

02u46 0 Halle De Stroppenconcerten beginnen dit jaar een week later, omdat de Rode Duivels op 2 juli mogelijk de achtste finale op het WK spelen. Net als de voorbije jaren trakteert Halle Events acht weken lang op gratis optredens. Topper van dienst is Paul Michiels.

Bij Halle Events bestudeerden ze al het speelschema van het WK voetbal in Rusland. "Als België groepswinnaar wordt, dan spelen de Rode Duivels op maandag 2 juli de achtste finale", weet Luk Witterzeel van Halle Events. "De concurrentie met de grote schermen in het centrum van de stad willen we niet aangaan. En dus starten we dit jaar pas op 9 juli. Maar de muziekliefhebbers hoeven niet te wanhopen. Het blijft een reeks van acht concerten die dit keer duurt tot maandag 27 augustus."





Vijfde editie

Het is alweer de vijfde editie die Halle Events organiseert na de Parkies-concerten die er jaren plaatsvonden. De Stroppenconcerten lokten vorig jaar duizenden bezoekers met als absoluut hoogtepunt de passage van Niels Destadsbader. Dit keer is de grote naam in de reeks ongetwijfeld Paul Michiels. "We kiezen dit jaar voor een artiest met een carrière om U tegen te zeggen", vertelt Frank Vannerom van Halle Events. "Die week vindt het concert niet op maandag 13 augustus maar wel op dinsdag 14 augustus plaats. De dag nadien is een feestdag en we kunnen dan twee optredens programmeren."





Het is de band Nouka die dan in het voorprogramma staat van Paul Michiels. "Ik kijk er zeker naar uit om op de concerten te spelen", vertelt zangeres Joke Berteloot. "Ik ben afkomstig uit Alsemberg maar ging vroeger altijd naar de Stroppenconcerten in Halle. Dat was gewoon een traditie. Het is leuk om nu zelf op het podium te staan. We willen er een feest van maken en kijken ernaar uit om voor een groot publiek op te treden."





Van schlager tot ska

Met namen als Six en Sara, VC De Gies, Diamonds On The Rocks, Mortel de Schlagershowband, Fifties Fever en Edje Ska & The Pilchards oogt het programma opnieuw verscheiden. "Er zal dit keer van schlagermuziek tot ska te horen zijn", vat Vannerom het samen.





De concerten zijn nog steeds gratis. Iets drinken kost 2 euro en ook dit jaar kan er met Bancontact betaald worden.





Geen eigen drank

"We vragen wel nadrukkelijk om geen eigen drank mee te brengen", zegt Roland Desomer van Halle Events. "Met de opbrengst van de drankverkoop kunnen we deze concerten gratis houden. De prijzen zijn bewust democratisch gehouden. Er is dus geen enkele reden om zelf iets mee te brengen."





Het volledige programma is te vinden op www.stroppenconcerten.be.