Strooiplan moet belangrijkste wegen in Halle sneeuw- en ijzelvrij houden Bart Kerckhoven

22 januari 2019

18u05 0 Halle Grote verkeersellende bleef uit op de eerste sneeuwdag van 2019 in Halle. De grote invalswegen bleven berijdbaar. De komende dagen is het wel opletten want de sneeuw kan aanvriezen. Het stadsbestuur heeft daarom enkele jaren geleden een strooiplan uitgewerkt.

Het strooiplan van de stad bepaalt dat eerst de invalswegen en de belangrijkste locaties in de stad ijs- en sneeuwvrij worden gemaakt. Zo zal er eerst gestrooid worden in het stadscentrum, in de omgeving van het ziekenhuis, rusthuizen, scholen en in de omgeving van de drie treinstations. Maar ook gevaarlijke hellingen en belangrijke wegen krijgen voorrang op andere straten. Op www.halle.be/strooiplan is alle informatie te vinden.

Wanneer het sneeuwt of ijzelt ben je wel verplicht om het voetpad aan je huis vrij te maken. “Veeg de sneeuw niet in de goot (dit verstopt de afvoer) maar op de stoeprand. Vegen is ook beter voor het milieu dan het gebruik van zout. Wil je toch strooien: doe het enkel op plaatsen waar gelopen of gereden wordt, één handje zout volstaat per vierkante meter”, gaf het stadsbestuur eind december al mee.