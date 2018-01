Storm houdt brandweer de hele dag bezig MEER DAN 200 OPROEPEN, VOORAL VOOR OMGEWAAIDE BOMEN BART KERCKHOVEN & TOM VIERENDEELS

02u26 0 Mozkito De Grote Weide deed haar werk als natuurlijk overstromingsgebied. Halle De storm die in de nacht van dinsdag op woensdag over het land trok, heeft de brandweer, gemeentearbeiders en nutsmaatschappij Eandis gisteren tot 's avonds beziggehouden. Zo moesten tientallen omgewaaide bomen verwijderd worden, al bleven de gevolgen gelukkig beperkt. Op sommige plaatsen was er ook wateroverlast.

Bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West stond de interventieteller voor het arrondissement Halle-Vilvoorde gisteren in de late namiddag op zo'n 220. "Het zwaartepunt lag in Halle en Beersel, inclusief omliggende gemeenten", zegt woordvoerder Alain Habils. "Onze ploegen zullen nog tot deze avond (gisteravond, red.) aan het werk zijn om alles af te ronden. Het gros van de interventies draaide rond omgewaaide bomen en afgebroken takken. Hier en daar was er ook sprake van overstromingen, voornamelijk door verstopte putjes. De wind heeft voorts ook reclamepanelen en dakpannen weggeblazen. Maar we hebben geen weet van mensen die door de storm gewond geraakt zijn. En voor zover we weten, viel er ook nergens heel grote materiële schade op te tekenen."





Mozkito In de Koning Boudewijnlaan kwam een boom op een wagen terecht.

Gaslek

Maar de tientallen omgewaaide bomen veroorzaakten wel grote hinder. Dat was onder meer het geval op de Ring tussen Halle en Ruisbroek. In die laatste gemeente ontstond er rond 6 uur zelfs een gaslek langs de Humaniteitslaan. "Een grote boom ging neer en vernielde een middendrukcabine volledig", weet Jean-Pierre Blomme van Eandis. "De straat werd afgesloten, maar evacuaties waren bij mijn weten niet nodig. De cabine, die slechts één bedrijf van aardgas voorziet, stond in een open omgeving, waardoor het gas vlot weg kon en er dus een gering veiligheidsrisico was. Onze mensen hebben het lek rond 7.30 uur kunnen dichten. De vervanging van de cabine kan mogelijk tot donderdag duren. De betrokken firma moest het een hele dag zonder verwarming doen."





Mozkito De Humaniteitslaan werd afgesloten nadat een boom op een gascabine gevallen was.

Boom op wagen

Arbeiders van Eandis hadden ook de handen vol met het herstellen van afgeknakte elektriciteitskabels. Dat was het gevolg van enerzijds de wind zelf, en anderzijds van omgewaaide bomen die de kabels meesleurden. In de Koning Boudewijnlaan in Halle viel ook een boom op een geparkeerde wagen, maar de schade bleef beperkt tot enkele blutsen en krassen.





Naast rondvliegende dakpannen, roofing en reclamepanelen, waren er her en der ook problemen met wateroverlast. Zo werd de aansluiting van de E40 op de Binnenring in Groot-Bijgaarden een tijdje afgesloten. In Opwijk trad de Brabantsebeek buiten haar oevers, waardoor weilanden onder water kwamen te staan. De Poelstraat werd preventief afgesloten. In Halle trad de Groebegracht, in de Grote Weide naast het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria, buiten haar oevers. De site doet dienst als natuurlijk overstromingsgebied en houdt zo heel wat water op, dat anders zou afvloeien naar het centrum van de stad. "We houden alles in de gaten, maar de bufferbekkens in Halle hebben nog capaciteit", zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a). "In de Victor Baetensstraat houden we voorts het peil van de gracht in de gaten. De brandweer zal nog preventief zandzakjes aanrukken."





Mozkito De Brabantsebeek trad buiten haar oevers.