Stoet gaat uit onder eerste lentezon CARNAVAL HALLE: GROEPEN ANIMEREN DUIZENDEN TOESCHOUWERS BART KERCKHOVEN

12 maart 2018

02u35 0 Halle De Halse carnavalsstoet gisternamiddag lokte duizenden toeschouwers naar het centrum van Halle. De carnavalsgroepen hadden regen verwacht maar konden uiteindelijk hun prachtige chars en kostuums aan het publiek tonen in de eerste lentezon van het jaar.

Vooraf had niemand er om durven wedden dat de Halse carnavalstoet onder zo'n mooi weer zou uitgaan. Tot zondagochtend kregen de carnavalisten af te rekenen met regenbuien maar gistermiddag brak de zon zowaar door de wolken. In plaats van plastic regenjasjes moesten de Halse carnavalsgroepen plots extra water laten aanrukken om de leden in de warme kostuums afkoeling te bieden.





De topgroepen van het Halse carnaval waren alweer op de afspraak. De bloemetjeschar van De Maskottes oogde indrukwekkend, De Leste Kannekes brachten een hele oceaan tot leven en De Mannen van de Met pakten uit met een wondermooi kostuum dat tot in de puntjes afgewerkt was. De Gebeure solliciteerden ook opnieuw naar een plaats in de absolute top met hun ezelskoers. De leden deelden zelfs een halve ton wortelen uit aan de toeschouwers langs de kant van de weg.





Tesla-raket

Maar elke groep had wel zijn troeven. Zo brachten De Smosjterpotten echte 'pipers' mee om hun Schots thema extra cachet te geven, Had Tienentander met hun spiegels een van de origineelste kostuums en boden ook de individuele carnavalisten afwisseling met onder andere Ronny De Facteur die foto's maakte en Yves die een Tesla-raket bestuurde.





De stoet viel op de Sint-Rochuswijk wel even uit mekaar nadat enkele ziekenwagens het parcours moesten op rijden om mensen te verzorgen. Maar op de Grote Markt bleek al heel wat achterstand ingehaald zodat het prinsenpaar er samen met de andere genodigden konden genieten van de show van de groepen. Vandaag is het Krottenmaandag in Halle en worden ook de prijzen van Carnaval Halle editie 2018 verdeeld.