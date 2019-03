Stevige knokpartij aan schoolpoort TVP

02 maart 2019

10u28

Bron: Ring TV 0 Halle Aan de schoolpoort van het Heilig-Hart&College zijn vrijdagnamiddag na het einde van de lessen verschillende tieners met elkaar op de vuist gegaan. Dat meldt de regionale nieuwszender Ring TV.

Op videobeelden is te zien hoe twee jongens elkaar bekampen, met rond hen een cirkel van leeftijdsgenoten. Even later lijkt de situatie compleet uit de hand te lopen wanneer een tiental jongeren bij het gevecht betrokken raken. Jongens vallen op de grond, krijgen trappen en eentje zijn rugzak scheurt zelfs volledig open waardoor al zijn boeken en papieren op straat belandden. Het gevecht stopt wanneer een auto komt aangereden en de bestuurder daarvan toetert.

Naar verluidt zette de vechtpartij zich nadien verder aan het station. Over de aanleiding, of het om leerlingen van dezelfde school gaat en of er gewonden vielen is niet duidelijk.