Stevig rijverbod na ongeval onder invloed 25 januari 2018

J.D. moest zich verantwoorden in de politierechtbank nadat hij op 14 april van vorig jaar op Nederhem in Halle de controle over het stuur verloor, en een andere wagen aanreed. Hij bleek niet alleen te veel gedronken te hebben, maar testte ook positief op cocaïne, amfetamines en cannabis. "Ik ben intussen gestopt met drugs", klonk het in de rechtbank. Al gaf hij wat later toch schoorvoetend toe dat hij in de voorbije maanden nog een keer drugs gebruikt had. Voorts was het niet de eerste keer dat hij betrapt werd terwijl hij onder invloed was. Maar omdat hij binnenkort aan de slag kan bij een nieuwe werkgever, heeft hij alle drugs afgezworen. De politierechter besloot uiteindelijk om hem een boete van 3.200 euro te geven, waarvan 2.400 euro met uitstel. Daar komt ook een rijverbod van drie maanden bij. (BKH)