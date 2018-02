Sterren kijken aan Hogebermweg 22 februari 2018

Sterrenkundevereniging Mercurius Halle neemt komend weekend deel aan de Sterrenkijkdagen. De leden van de vereniging stellen telescopen op langs de Hogebermweg in Essenbeek, en geven geïnteresseerden graag ook wat uitleg over de sterren die te zien zullen zijn. De activiteit is gratis, iedereen is welkom. Afspraak zowel vrijdag als zaterdag van 20 uur tot 23 uur. Bij slecht weer wordt de kijkdag wel afgelast. Meer informatie via www.mercuriushalle.be. (BKH)