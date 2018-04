Stenen van Zennebrug gebruikt voor zitbanken 28 april 2018

Halle Op het kruispunt van de Vuurkruisenstraat en de Basiliekstraat in Halle is een nieuwe zitbank geïnstalleerd.

Vooral de poten van het nieuwe meubilair vallen op want daarvoor werden stenen gebruikt van de afgebroken Zennebrug. De brug werd tijdens de heraanleg van de Basiliekstraat herontdekt in 2016. Omdat de constructie geen grote historische waarde had werd de brug gesloopt maar twee arduinen stenen werden wel bewaard. Die zijn dus nu verwerkt in de dubbele zitbank die op die plaats werd geplaatst.





Ledstrips

Het is bovendien niet de enige herinnering aan de Zenne die ooit door de stad stroomde. Op het kruispunt werden eerder al ledstrips verwerkt in de grond die de loop van de rivier aanduiden.





