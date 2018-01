Stemmen voor Carnaval Top 100 02u43 0

Radio Victoria stelt opnieuw een Carnaval Top 100 samen, en stemmen voor die lijst kan sinds deze week. Zowel internationale klassiekers als lokale hits zullen in de lijst opgenomen worden. Radio Victoria roept iedereen dan ook op om nummers in de lijst te stemmen. Tijdens de Nacht van de Carnaval Top 100, op zaterdag 17 februari, wordt de volledige lijst uitgezonden in het Lindegroen in Buizingen. Er treden dan ook verschillende artiesten op. Je stem uitbrengen, kan via www.radviovictoria.be. (BKH)